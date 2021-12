Dieppe. Darmanin à Dieppe pour préparer un "hard Brexit"

"Je prépare avec mes équipes ce passage à ce Brexit dur du 29 mars", a lancé Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, également en charge des douanes lors de sa visite sur le port de Dieppe (Seine-Maritime), jeudi 28 février 2019.

Une soixantaine d'effectifs douaniers en plus pour la Normandie ont été annoncés par le ministre, au Havre, à Ouistreham, à Cherbourg et à Dieppe, où "une dizaine de postes vont être créés".

Le ministre @GDarmanin confirme la création d'une dizaine de postes de douaniers à #Dieppe #Brexit . pic.twitter.com/VJ1gLHIBH7 — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) 28 février 2019

Écoutez Gérald Darmanin :

C'est donc à l'éventualité d'un Brexit dur que le gouvernement s'apprête à répondre tout en avançant dans le flou. "Nous ne connaissons pas le lien juridique qui nous amènera à travailler avec les Britanniques, a poursuivi Gérald Darmanin. [...] Ce n'est pas nécessaire d'être dans l'Union européenne pour avoir un rapport simplifié avec la douane française. Regardez ce qu'il se passe avec la Norvège ou la Turquie."

"Ce n'est plus la douane à papa"

"La frontière n'est plus physique aujourd'hui, a aussi insisté le ministre. Aujourd'hui les frontières sont aussi numériques, les trafics s'échangent par des colis". Pas de bureau de dédouanement "à l'ancienne" donc sur le port. "Les PME qui veulent exporter en Grande-Bretagne veulent pouvoir dédouaner depuis leur entreprise de manière dématérialisée et il y aura des systèmes de lecture de plaque d'immatriculation et les contrôles ne se feront pas tous sur le port".

Un douanier contrôle la cargaison d'un camion qui transporte de la bière. - Pierre Durand-Gratian

Les élus locaux, dont le député communiste Sébastien Jumel, ont salué les annonces du ministre. "Ce n'est pas une visite pour rien, il vient avec un renforcement des effectifs, ce qui était une demande et son approche est pragmatique."

Gérald Darmanin a effectivement précisé qu'en cas d'évolution importante du transport de marchandises ou de passagers à Dieppe, les effectifs et les installations des douanes pourraient être ajustés.