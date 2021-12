Caen. Sacré Cœur, nouveau studio de tatouage à Caen

Tony Hache et Romin, deux tatoueurs professionnels, ont ouvert le mardi 5 février 2019 leur salon de tatouage dans l'hyper centre de Caen (Calvados), baptisé "Sacré Cœur". Eugénie accueille les clients avec le sourire et les guide dans ce studio moderne et chaleureux. "Nous voulions que les 'tatoués' et 'non tatoués' se sentent à l'aise ici, dans un lieu aéré et accueillant. Un lieu ouvert à tous !", explique Tony.

Le tatoueur aide les futurs tatoués dans leur recherche et leur choix. À peine installée, l'équipe de Sacré Cœur a déjà des projets plein la tête, "nous avons prévu d'inviter des 'guests', des tatoueurs reconnus pour proposer des techniques différentes. Nous allons également exposer des artistes dans notre salon", précise Tony.

Pratique. 16 place Saint Pierre à Caen. Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 18h30.