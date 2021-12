Saint-Lô. L'été en hiver en Normandie : jusqu'à 22° !

Des températures d'été ont été relevées par les stations de Météo France en cet après-midi de ce mercredi 27 février 2019, dignes d'un mois de juillet.

Record de Températures

C'est à Vire (Calvados) qu'il a fait le plus chaud avec 21,9°. 21,8° à Condé-sur-Vire (Manche) battant le record qui était de 20,4° atteint à la fin du mois de février de 1990 !

21,5° relevés à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Ici le record de 1960 est également battu, 21,3° à Lisieux, 21,2° à Cerisy-La-Salle ou Pontorson. Dans l'Orne le mercure affichait 21,1° à Argentan et 20° à Alençon.

Également inhabituelle, l'amplitude thermique exceptionnelle observée ces derniers jours. Exemple à Condé sur Vire (Manche), ce mercredi il a fait au plus froid -1° et au plus chaud 21.6°, soit un écart de plus de 22° !

Record d'ensoleillement

Autre record battu, celui de l'ensoleillement pour un mois de février. Dans la Manche, il y a eu 125 heures de soleil ce mois-ci, alors qu'en moyenne il brille 75 heures seulement. Même constat à Caen (Calvados) avec 152 heures d'ensoleillement en février, alors que le dernier record était de 146 heures en 2008.

Perte de 10° en 24 heures

Cette parenthèse estivale va s'achever ce jeudi 28 février 2019, une perturbation pluvieuse viendra rafraîchir l'atmosphère, nous allons perdre 10° en moins de 24 heures !