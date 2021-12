Saint-Lô. Avis de pollution de l'air dans la Manche

Le préfet de la Manche, a déclenché une procédure d'information et de recommandation aux personnes sensibles pour une pollution de l'air par les particules en suspension pour ce mercredi 27 février 2019.

Les personnes vulnérables, asthmatiques ou soufrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires sont invitées à limiter les activités physiques et sportives.

Les préconisations d'usage

La préfecture recommande pendant cette période de mauvaise qualité de l'air :

• Aux usagers de la route, de privilégier le recours au covoiturage, de favoriser les déplacements en transports en commun, d'abaisser sa vitesse de 20 km/h sur les routes départementales, les quatre voies et les autoroutes.

• Aux particuliers, de limiter les feux de cheminée et de maîtriser la température de chauffage des logements.

• Aux entreprises de travaux publics, de mettre en place sur les chantiers des mesures visant à réduire les émissions de poussières ; d'éviter d'utiliser de groupes électrogènes sauf raison de sécurité.

• Aux industriels, de s'assurer du bon état et du bon fonctionnement des installations de combustion et des dispositifs antipollution ; de reporter, si possible, les opérations qui pourraient être à l'origine d'émissions atmosphériques polluantes inhabituelles ; de reporter le démarrage d'unités à l'arrêt à la fin de l'épisode de pollution.

• Aux entreprises et administrations, d'adapter les modalités de travail de leurs agents. Si les moyens le permettent, le recours au télétravail, à l'audio conférence ou à la visioconférence est recommandé.

• Aux agriculteurs : de reporter les opérations qui pourraient être à l'origine d'émissions atmosphériques polluantes.

Il est également interdit durant tout cet épisode de brûler des déchets verts en plein air.