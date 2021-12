Caen. Christopher Guézet, motard paraplégique caennais au mental d'acier

"Quand on veut, on peut !", c'est ce à quoi se résume la vie de Christopher Guézet, Caennais (Calvados) de 29 ans. Victime d'un accident de la route en février 2016, il a perdu l'usage de ses deux jambes et est devenu paraplégique. Un changement crucial dans sa vie qu'il a très vite appréhendé. En revanche, son sort est d'autant plus cruel : "Ce qui est terrible c'est que je n'ai aucun souvenir de l'accident. Quand j'étais au centre de rééducation, j'ai vu une vidéo d'un mec qui est devenu paraplégique et qui a réussi à remonter sur une moto, dans des courses avec des valides. Ça m'a donné envie".

À la recherche de nouvelles sensations

Pour sa compagne, Mélanie Moreau, le changement n'a pas été insurmontable : "La seule différence c'est que maintenant il est plus petit que moi, commente-t-elle avec une pointe d'humour. Il est autonome de A à Z. Je ne suis ni son aide soignante ni son infirmière, il faut simplement anticiper quelques détails". Passionné de moto et de voitures depuis petit, plus particulièrement depuis qu'il a vingt ans, âge auquel il a obtenu son permis deux roues, Christopher Guézet est passé d'une utilisation de mobilité à une utilisation plus sportive du bolide.

Désormais, ce sont les courses sur circuit qui le passionnent. Il souhaite petit à petit trouver de nouvelles sensations bien que la première étape fût loin d'être simple. "Il y avait un peu d'appréhension car je ne savais pas comment cela allait se passer. On peut aller chercher les limites de la moto tout en étant en sécurité, sachant que l'on peut rouler aussi vite que des valides. Je regrette un peu de ne pas avoir fait de compétition avant mon accident du coup !"

Une association pour sensibiliser au sport handicap

Son leitmotiv : prouver que tout est possible, même avec un handicap. Pour cela, le couple s'est constitué en association appelée "Handi Sport Mécanique". Créée en novembre 2017, l'association a un double objectif. D'une part, de permettre à ce mordu de vitesse de remonter sur une moto et de participer à des compétitions nationales et internationales. D'autre part, de sensibiliser tout le monde à la pratique d'un sport mécanique pour une personne à mobilité réduite.

"Très peu de personnes sont sensibilisées"

"On fait des présentations ou des démonstrations. Mais le but est de témoigner de mon passé et de donner des conseils bien que chaque handicap soit différent. Notre idée est surtout de promouvoir le sport mécanique en situation de handicap", conclut Christopher Guézet, sportif au mental d'acier.