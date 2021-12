Présidentielle: Bayrou "bien seul" au centre...

TD: Peut-on dire que François Bayrou a échoué ?

MB: "Oui, François Bayrou a échoué lourdement par rapport à ses ambitions. Il n’est plus que le cinquième homme avec un score à un seul chiffre. Il convient d’ajouter qu’il a échoué à trois reprises avec 6,8% des suffrages exprimés le 21 avril 2002, 18,6% le 22 avril 2007, 9,1% le 22 avril 2002. Il a pu au mieux être le troisième homme en 2007. Mais, dans le système politique français, seuls les deux premiers candidats se qualifient finalement pour le second tour de la présidentielle et en outre leurs partis respectifs participent activement et efficacement à la structuration de la vie politique française."

Quelle est la stratégie de François Bayrou ?

"Il s’agit d’une stratégie très personnelle qui le contraint à un quasi isolement car, en refusant un système d’alliance avec la droite de gouvernement, il ne peut retrouver une force qui compte au parlement."

Qui sont les électeurs de François Bayrou ?

"En 2012, ce sont des électeurs aux traits caractéristiques des électeurs du centre droit parmi lesquels sont surreprésentés les catholiques, les professions indépendantes, les diplômés de l’enseignement supérieur. Ces électeurs centristes se concentrent principalement sur les terres démocrates-chrétiennes de l’Ouest et de l’Est."

Quel avenir pour le Modem ?

"Le Modem isolé n’a pas d’avenir dans un système politique binaire. Le scrutin majoritaire à deux tours est un véritable couperet pour le Modem. De plus, les principaux dirigeants du Modem divergent quant à leur choix pour le second tour de l’élection présidentielle. Par exemple, Jean-Luc Bennahmias, ancien Vert, votera François Hollande. Autre exemple, Jean Athuis, centriste devant l’éternel, votera Nicolas Sarkozy."

