Présidentielle : La vague bleu marine plus importante que prévue?

TD: Marine Le Pen n’a-t-elle pas créé la surprise du premier tour de la présidentielle ?

MB: "Oui, c’est indéniable. Avec 18,1% des suffrages exprimés, elle fait beaucoup mieux que son père en 2007 (7,4 points de plus). Elle dépasse même de 1,2 point le score historique de Jean-Marie Le Pen en 2002 (16,9%). La surprise est indéniable et considérable lorsqu’on mesure son score en valeurs absolues. Le fameux 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen totalise 4 804 713 suffrages. Le 22 avril 2012, Marine Le Pen en rassemble 6 421 773, soit 1 617 060 de plus que son père."

Peut-on parler de redécollage du FN ?

"Oui, c’est bel et bien de redécollage dont il s’agit pour le FN depuis 2010. Aux européennes de 2009, le FN est tombé à 6,3% des suffrages exprimés. Depuis, il ne cesse de prendre de la hauteur : 11,4% aux régionales de 2010, 15,1% aux cantonales de 2011 et 17,9% à la présidentielle de 2012."

Pourquoi ce retour en force du FN sur la scène électorale ?

"Pour quatre raisons principales :

1ère raison : la crise économique et sociale qui augmente le nombre et la souffrance des laissés-pour-compte de la société industrielle et qui permet au FN de récupérer des votes parmi les couches populaires,

2e raison : la mondialisation qui effraie notamment le monde de l’artisanat et du petit commerce,

3e raison : la personnalité de Marine Le Pen, qui fait beaucoup moins peur que Jean-Marie Le Pen, et qui ambitionne d’exercer le pouvoir contrairement à son père,

4e raison : le programme de Marine Le Pen axé prioritairement sur le patriotisme, l’attachement aux valeurs traditionnelles et la recomposition de la droite."

Qui a voté Marine Le Pen ?

"Quand on atteint 18% des suffrages exprimés, toutes les catégories sociales sont représentées dans le vote. Ceci dit, certaines catégories sociales sont surreprésentées au sein de l’électorat de Marine Le Pen. C’est le cas des ouvriers, des artisans, des commerçants, des employés, des jeunes."

Marine Le Pen fait mieux que son père dans l’Ouest.

"C’est évident. Le FN s’étend vers l’Ouest à partir de ses bases du Nord, de l’Est et du Sud-Est. Il atteint 20% dans l’Orne. Il s’installe en milieu rural profond."

Découvrez ici l'analyse en version audio: