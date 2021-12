Éco-citoyen. La jungle comestible à découvrir au Panorama XXL à Rouen

Récemment installé en plein air aux abords immédiats des bâtiments du Panorama XXL à Rouen (Seine-Maritime), un jardin urbain sert de cadre à des manifestations visant à sensibiliser le public sur la place de la nature en ville et les gestes éco-citoyens et responsables. Gaëtan Perreau, médiateur au Panorama, nous parle de cette initiative.

Comment ce jardin est-il sorti de terre ?

"Le jardin que nous avons baptisé 'Jungle urbaine' se trouve entre le vieux bâtiment ex-H2O et la rotonde moderne conçue pour accueillir les toiles de Yadegar Asisi. Depuis le 1er février et jusqu'au 26 mai, sa toile sur l'Amazonie est à nouveau présentée au public à Rouen. Dans ce cadre nous avons choisi de réinvestir un espace inutilisé pour construire ce jardin. Or c'est un espace bitumé. Il a donc fallu aménager un jardin hors terre sous forme d'îlots conçus avec de grands bacs et des matériaux recyclés. Le jardin est vert quoique nous soyons en hiver car nous y avons planté beaucoup de plantes exotiques comme des eucalyptus mais aussi des fougères, de la passiflore et du lierre : des variétés cependant très différentes des nôtres. Ce jardin de 100m2 qui présente une grande diversité a été conçu à des fins pédagogiques."

Quels sont les sujets abordés au cours de ces ateliers ?

"Ces animations sont encadrées par Les cocottes urbaines : une société locale spécialisée dans le domaine des espaces verts en ville. C'est un groupement de paysagistes et d'urbanistes qui parviennent à créer des zones végétales dans des lieux a priori peu adaptés. Ils incitent les participants à mettre la main à la terre. Le 3 mars, des semis sont prévus. Le jardin a été aménagé au départ par Les cocottes urbaines mais c'est un jardin participatif qui évolue au fil des ateliers grâce aux visiteurs. Il est d'ailleurs prévu que le jardin se prolonge après le démontage de la toile Amazonia. Dans cette zone de culture, nous plantons aussi des végétaux comestibles. Cette animation qui est destinée aux familles permet aux adultes d'échanger des idées, de comprendre le principe de permaculture et aux enfants de découvrir le simple plaisir du jardinage."

Quelles autres animations sont proposées en marge ?

"À l'occasion du carnaval, qui est toujours célébré au Panorama, nous organisons le 10 mars un atelier spécial baptisé 'Déguises ta plante' pour les enfants. Ils pourront repartir chez eux avec un jeune pin parasol. Mais nous mettons en place aussi divers ateliers pour inciter les gens à développer des réflexes écologiques. On leur apprend par exemple à fabriquer une lessive bio, à valoriser leurs déchets en donnant une seconde vie à leurs vêtements usagés transformés en éponges ou encore en les initiant aux rudiments du compostage. Yoann Gabouty, un apiculteur de la région, viendra parler de l'intérêt des ruches urbaines et l'atelier Faites le vous-même nous apprendra aussi à cuisiner avec des légumes anciens."

Dimanche 3 mars 2019 à 14h30 et à 15h45 au Panorama XXL. Gratuit. Réservations : informations@panoramaxxl.com