Animations. Rouen : aux frontières du virtuel

Dans la lignée du Geekorama organisé depuis deux ans au Panorama chaque été, la structure imagine un nouvel évènement dédié aux jeux vidéo qui explore le lien entre histoire et culture numérique. Anne Tiercelin, chargée de communication à la Métropole Rouen Normandie nous parle des animations mises en œuvre à cette occasion :

En quoi consiste l'évènement ?

"C'est un évènement destiné au grand public ayant pour sujet la façon dont l'histoire est traitée dans le monde numérique et la manière dont les jeux vidéo la réinventent ou la déforment. Cette manifestation ludique offre des pistes de réflexions mais permet aussi de tester des jeux inspirés par l'histoire comme 'Redhead redemption' qui évoque la conquête de l'ouest américain ou 'Assassin's creed unity' qui nous plonge dans la période médiévale ou encore 'Medal of honor' dont l'intrigue se déroule au cours de la Seconde Guerre mondiale. Une dizaine de jeux sont mis à disposition sur des stands encadrés par des médiateurs et des animateurs de l'association Pix3l. Il s'agit aussi bien de jeux PC et consoles et certains d'entre eux sont très récents comme 'Assasin's creed origin' et 'unity'. En complément, de nombreuses mini-conférences seront proposées pour réfléchir à l'impact de ces jeux sur l'utilisateur et nous verrons aussi comment l'histoire peut être abordée sous un angle ludique avec la projection de courts-métrages."

Quelle image de l'histoire donnent ces outils numériques ?

"C'est une image souvent biaisée. L'intérêt de ces jeux c'est que l'on peut circuler dans cet univers : on peut visiter ces époques de l'histoire. Mais les dés sont pipés. La réalité est déformée par les jeux vidéo même si certains comme 'Kingdome come' tentent d'être le plus réaliste possible. Nous diffuserons d'ailleurs à ce sujet les commentaires d'un célèbre Youtubeur nommé Notabene qui nous expliquera dans quelle mesure l'histoire est biaisée dans les jeux vidéo. La plupart du temps, il s'agit d'uchronies puisque le joueur peut par son action modifier l'histoire. Malgré tous les efforts des développeurs, l'histoire est sans cesse réinventée. L'outil numérique se réapproprie l'histoire, mais peut également se mettre au service de l'histoire, nous verrons en particulier le cas de l'application handytown développée par une startup dont le but est de faciliter une visite touristique de Rouen."

Peut-on vivre des expériences de réalité virtuelle dans le cadre de cette manifestation ?

"Tout à fait ! Nous proposons par exemple à nos visiteurs de revivre la mission d'Apollo 11 ; pas seulement l'alunissage mais aussi toute la campagne d'Apollo, du décollage à l'arrivée. C'est un jeu tout à fait immergeant avec casque intégral et manettes, mais nous aurons aussi un stand animé par Rouen Virtuelle. Cette association a développé un programme exceptionnel qui permet de reconstituer Rouen telle que la ville serait aujourd'hui si elle n'avait pas été touchée par les bombardements. Le résultat est impressionnant de réalisme."

Pratique. Dimanche 25 novembre de 14 à 18 heures au Panorama XXL à Rouen. Gratuit. panoramaxxl.com