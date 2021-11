Saint-Lô. Affaire Benalla : le manchois Philippe Bas pointe des dysfonctionnements majeurs

Après sept mois d'enquête et d'auditions, la commission d'enquête du Sénat a présenté ce mercredi 20 février 2019 ses conclusions sur l'affaire Benalla, et charge sévèrement Alexandre Benalla et Vincent Crase pour "faux témoignages" et demandé au président du Sénat Gérard Larcher de saisir la justice.

La commission met en cause aussi les témoignages de trois hauts responsables de l'Élysée, évoquant "des incohérences et des omissions des contradictions". Toutes les précautions n'ont pas été prises au plus haut sommet de l'État selon Philippe Bas, sénateur Les Républicains de la Manche et président de cette commission :

La commission demande la fin des "collaborateurs officieux" d'Emmanuel Macron et remet une série de propositions pour éviter que ce type de situation puisse se répéter. Philippe Bas :

Enfin, le parquet de Paris a annoncé ce mercredi 20 février 2019 avoir ouvert la semaine dernière une enquête préliminaire pour déterminer s'il y a pu avoir des "dissimulations de preuves" dans le cadre des différentes enquêtes visant Alexandre Benalla et son entourage.