Le Perche s'invite dans le Figaro

Le Figaro magazine du 27 avril consacre 7 pages au Perche ornais dans le cadre de son dossier hebdomadaire "Evasion".

Pays enchanté

Sous la plume de Marie-Angélique Ozanne, le Perche prend des allure de pays enchanté : "Il faut savoir apprécier la poésie d'une nappe de brume matinale dans la campagne, les jeux d'ombres et de lumières dans les forêts de chênes, l'odeur de la mousse verte à l'orée du bois, s'émerveiller au passage d'un vol de grues cendrées, écouter le chant de la rivière ou le souffle du percheron, aimer la chine et les vide-greniers, les dîners entre amis et les lectures au coin du feu...".

Elle a raison...

Les photographies de Franck Prignet mettent en valeur la lumière douce et unique de Normandie, le charme et la sérénité de la pierre. Le "carnet de voyage" nous livre quelques bonnes adresses pour manger, se loger, découvrir, lire et chiner.

