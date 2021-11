Saint-Pair-sur-Mer. Manche : la lutte s'organise contre les chenilles processionnaires du pin

Une partie du littoral ouest de la Manche est aujourd'hui infectée par la chenille processionnaire du pin et l'invasion progresse au fil des années.

On la repère par les cocons blancs dans les branches des pins en période automnale principalement, et c'est en ce moment en janvier et février, que ces chenilles rentrent en procession. Elles descendent en longs cordons sur les troncs pour s'enfouir dans les sols avant de se transformer en papillons de nuit à la belle saison. Et leur nombre augmente d'année en année.

Antoine Metayer directeur de la FDGDON50 (Fédération départementale de défense contre les organismes nuisibles de la Manche) :

Antoine Métayer Impossible de lire le son.

Une présence nuisible pour l'homme et les animaux domestiques

La présence en masse de ces chenilles n'est pas sans risque pour la santé, les poils microscopiques de ces chenilles sont hautement urticants et peuvent provoquer des problèmes cutanés, oculaires ou respiratoires chez l'homme et les animaux domestiques.

Mais des moyens de lutte contre sa prolifération existent, comme des pièges ou l'installation de nichoirs à mésanges, redoutable prédateur pour ce type de chenilles. Antoine Metayer :

Antoine Metayer Impossible de lire le son.

Pour mieux connaître cette espèce invasive, qui peut aussi provoquer la mort des pins, et les moyens de lutte, une réunion d'information sur ce sujet sera organisée ce mercredi 20 février 2019, de 19 heures à 20 heures dans la salle polyvalente de Saint-Pair-sur-Mer (Manche), commune très impactée par le phénomène.