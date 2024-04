Cherbourg. Un carrefour hollandais va être créé, un concept innovant pour les cyclistes

Boulevard de l'Atlantique, entre le quartier des Provinces et la gare SNCF, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin va pérenniser et sécuriser la piste cyclable actuellement signalée par des séparateurs de voies en rouge et blanc. Elle va aussi en créer de nouvelles rue des Tanneries, avec aussi la mise en place d'un carrefour hollandais (ou à la hollandaise), sorte de giratoire où les cyclistes pourront faire le tour du carrefour en toute sécurité à cet endroit situé au croisement avec la rue Saint-Sauveur et l'avenue de Plymouth.

Assurer des connexions depuis la gare

"Ce chantier vise à assurer les connexions avec les pistes cyclables réalisées pendant les travaux du Bus nouvelle génération (BNG) et l'aménagement en cours de la voie du Homet, explique Arnaud Catherine, adjoint aux mobilités et du plan vélo. Avec le carrefour hollandais, cela ne veut pas dire qu'on supprime les feux, il y aura toujours un carrefour à feux."

Le carrefour hollandais à Cherbourg-en-Cotentin. - Ville de Cherbourg-en-Cotentin

Les travaux auront lieu du lundi 8 avril au vendredi 24 mai. La circulation pourra être perturbée, elle se fera dans le sens "descendant" du lundi 22 au lundi 29 avril. Lors d'une réunion d'information avec les riverains au sujet des travaux à venir, des habitants ont demandé à prolonger la piste du boulevard de l'Atlantique jusqu'au pied de la passerelle : "Ce qui, techniquement, pourra se faire et sera réalisé dans un planning qui reste à définir, au plus tard durant l'été", note pour sa part Patrice Martin, adjoint à la voirie.

"En septembre, on devrait y voir plus clair"

"On peut dire que le schéma cyclable présenté au début du mandat commence à prendre forme. Concrètement, à l'issue de l'ensemble des travaux, il sera par exemple possible de circuler à vélo, en site propre, depuis le quai de Caligny en passant par le quai Alexandre III jusqu'au boulevard de l'Atlantique. En septembre, on devrait y voir plus clair."