Hors Normandie. Oscars 2019 : Queen et Adam Lambert seront sur scène

Le groupe de rock mythique est le sujet de l'un des longs-métrages nommés pour l'Oscar du meilleur film, "Bohemian Rhapsody" de Bryan Singer. "Is this real life ? Is this just fantasy ? Nous accueillerons Queen et Adam Lambert cette année aux Oscars !" a tweeté le compte de l'Académie pour annoncer la nouvelle, en référence aux premières paroles de la chanson chantée à l'origine par Freddy Mercury.

Queen continue à se produire avec deux de ses membres originaux, Brian May et Roger Taylor, accompagné d'Adam Lambert, révélé par l'émission "American Idol". Le bassiste John Deacon n'a plus joué avec le groupe depuis plusieurs années.

La soirée sera émaillée de plusieurs autres performances musicales : Jennifer Hudson, Gillian Welch, David Rawlings, Bradley Cooper, Lady Gaga, Kendrick Lamar, SZA et Bette Midler sont également annoncés.

