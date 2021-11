Drogue. De la prison fermepour trafic de stupéfiants

Sur renseignement anonyme, la police est avertie d'un trafic de stupéfiants entre Caen et Mantes-La-Jolie. Un Marocain de 42 ans, Mohamed Rhadfa, 20 mentions depuis 1996, et un Mantais de 41 ans, Mohammed Benamar, amis depuis 10 ans, sous surveillance, sont interpellés.

La défense minimise l'importance du trafic

Ils comparaissent ensemble le 7 février au tribunal correctionnel de Caen, détenus provisoirement, pour un trafic, depuis respectivement mars 2017 et décembre 2018. Le "chef" du trafic, 41 ans, est manifestement "le supérieur hiérarchique de l'autre". La perquisition à son domicile révèle l'usage d'au moins six téléphones portables. De la drogue a été retrouvée à divers endroits, tandis qu'une amie du duo sert de nourrice aux 14.000 euros d'espèces issus une partie des ventes de stupéfiants. La défense minimise l'importance du trafic mis à jour, dont les quantités sont contestées.

Mohammed Benamar écope de 48 mois de prison dont 24 avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans, et 5.000 euros d'amende. Mohamed Rhadfa reste quant à lui en prison pour 36 mois avec un sursis de 18 mois et une mise à l'épreuve de deux ans et une amende de 2 000 euros.

