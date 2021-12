Caen. Caen : Le tribunal administratif ordonne la reprise de soins pour un détenu en état de mort cérébrale

Mardi 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Caen (Calvados) a ordonné la reprise des soins pour un détenu de 32 ans en état de mort cérébrale. Il avait été retrouvé inconscient dans sa cellule le 7 septembre.

"Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Caen (...) de reprendre sans délai tous les traitements et soins nécessaires", ont écrit les juges des référés dans leur ordonnance.

Consultation de la famille

Le tribunal ordonne aussi au CHU de procéder dans les trois jours "à l'information et à la consultation" de la famille quant à l'état de santé du détenu avant qu'une "nouvelle décision motivée" ne soit prise sur la poursuite des traitements. Selon l'avocat de la famille Me Kian Barakat "Le tribunal acte qu'il y avait un défaut d'information du CHU de Caen et qu'il fallait consulter la famille".

"Ce qui pose question, c'est qu'il avait exprimé être en danger dans les jours précédents", a expliqué Me Barakat. "La famille s'interroge sur les circonstances dans lesquelles il a pu se retrouver gisant inconscient dans sa cellule", a-t-elle ajouté. Le détenu avait été incarcéré pour trafic de stupéfiants.

