Il se sert de personnes fragiles

Le mardi 21 mai, sur dénonciation, une perquisition est organisée rue Jean Monet à Caen. Il s'agit d'un appartement qui sert de cachette à stupéfiants au prévenu. Il a extorqué les clefs à la locataire en titre, sous tutelle.

Cannabis, ecstasy,

cocaïne...

Sur les étagères, les forces de l'ordre découvrent plusieurs pains de résine de cannabis, deux boîtes de cartouches de 22 long rifle, de l'ecstasy, de l'héroïne, de la cocaïne, des emballages, de la cellophane, un téléphone, une carte bleue et 990 € en espèces. En comparution immédiate au tribunal correctionnel de Caen le mercredi 2 octobre, il obtient un renvoi jusqu'au jeudi 24 octobre. L'importance du trafic vaut au prévenu, 21 ans, trois ans de prison dont deux ans ferme et mise à l'épreuve de deux ans, auxquels s'ajoutent six mois ferme pour son évasion. Il est maintenu en détention et devra payer 2 000 € d'amende.

A LIRE AUSSI.

Caen : un curieux tandem de dealers jugés en comparution immédiate

Cocaïne: saisies record en Europe en 2017, dans un marché en voie d'"ubérisation"

Calvados. Un détenu introduit du cannabis à la maison d'arrêt de Caen

Attirés par l'odeur, les gendarmes découvrent plus de 100 pieds de cannabis

Normandie : un an ferme pour trafic de cocaïne et de cannabis