Hors Normandie. Rentrez chez vous, le clip choc de BigFlo & Oli

Vendredi 8 février 2019, les frères toulousains BigFlo & Oli se sont octroyé deux victoires de la musique qui viennent rejoindre celle de la chanson de l'année gagnée en 2018. Les rappeurs ont gagné le prix du meilleur album de musiques urbaines avec "La vie de rêve" et la victoire de la musique des meilleurs artistes masculins de l'année.

Pour fêter ça, les Toulousains présentent "Rentrez chez vous", extrait de "La vie de rêve". Un clip sous forme de dessin animé pour cette chanson inspirée par les attentats qui touchent la France depuis 2015 et qui auraient abouti dans ce monde parallèle à une guerre sur le territoire français. Un long périple attend alors les Français pour fuir les morts et les bombes… Glaçant et très émouvant.

En un seul jour, le clip a franchi la barre du million de vues.

