Basket : les cadettes de Mondeville veulent tout rafler

Le plateau réunissant les quarts et demi-finales de la Coupe de France cadettes, les 21 et 22 avril, a débouché sur la qualification des jeunes mondevillaises pour la dernière marche de la compétition. Elles seront à Bercy le dimanche 20 mai pour défier Challes-les-Eaux, une fois encore avec l'étiquette de favorites solidement attachée.

Le centre de formation de Mondeville n'a pas eu la tâche facile face à Bourges (59-53), puis Strasbourg (61-52), mais il a fait parler son talent et son expérience. La plupart de ses joueuses ont remporté le championnat de France cadettes la saison dernière et beaucoup sont également internationales dans leur catégorie d'âge. Mondeville se donne les moyens d'être le meilleur en terme de formation. "Il n'y a rien d'aléatoire", confirme l'entraîneur Didier Godefroy.

Conséquence logique de son investissement, le club bas-normand est ambitieux. Quand vient l'heure d'énoncer les objectifs de fin de saison, il ne s'embarrasse pas à fixer de quelconques priorités. "L'objectif est de gagner les trois titres (championnats de France cadettes et espoirs, Coupe de France cadettes), transmet l'intérieure Margaux Touraud. On ne va pas fixer la barre plus bas alors qu'on est capables de tout rafler." Mondeville s'attaquera aux quarts de finale du championnat cadettes samedi 28 avril à Poitiers.