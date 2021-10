Mondeville. Basket (LFB). Même son de cloche pour Mondeville face au Hainaut

Le match.

L'entraîneur Romain Lhermitte craignait la différence athlétique qu'il allait pouvoir subir au Hainaut samedi 19 janvier. Et la cruelle sortie sur blessure de Hurt - qui voyait sa cheville tourner dès la 23e seconde - en témoignait d'entrée de jeu. Devant se passer encore une fois d'une joueuse d'expérience avant même la première minute de jeu, l'USOM a subi dès le premier quart (23-16, 10'). Malgré la grande débauche d'énergie déployée, les Calvadosiennes ne faisaient que courir derrière les baskets des locales. Le ton était donné à la pause (42-28, 20').

Hurt sort sur blessure, Djekoundade passe un cap

Leur adresse au tir en seconde période ne suffisait pas à réguler leur absence défensive. L'écart était déjà trop grand pour stopper les hennuyères à trois points. Et contrairement à Mondeville qui comptait sur trois joueuses à plus de 10 points, le Hainaut peut s'appuyer sur un quator à plus de 15 points. Si cette 13ème défaite d'affilée à de quoi inquiéter (76-62), les dirigeants mondevillais peuvent retenir une chose : la progression constante de Myriam Djekoundade. À seulement 21 ans, la jeune poste 4 monte en puissance. Samedi soir, elle a enregistré une performance de haut vol avec 22 d'évaluation, 18 points, 7 rebonds, 4 passes.

La fiche.

Hainaut 76 - 62 Mondeville

23-16 / 19-12 / 22-19 / 12-15

Saint-Amand Hainaut : Akonga 15, Garcia 17, Marizy 16, Bruner 5, Zempare 19, Marie 2, Plust, Dinga Nbomi, Limouzin 2, Elias. Entr : F.Fernandes.

USO Mondeville : Djekoundade 18, Gaucher 10, Thorburn 11, Hurt, Mann 8, Kone 4, Tadic 11, Guennoc, Bussiere. Entr : R. Lhermitte.

Mondeville recevra Basket Landes dimanche 27 janvier à 15h30.