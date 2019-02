Les reliques de Sainte Bernadette attendues au Havre

Ce sera un des moments forts de la vie diocésaine du Havre (Seine-Maritime) en 2019 : la venue des reliques de Sainte Bernadette au centre marial du 18 au 24 mars. Le programme a été dévoilé le lundi 11 février 2019, jour anniversaire des premières apparitions de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous en 1858 à Lourdes.

Une première pour le Diocèse du Havre

C'est la première fois que les reliques de la sainte viennent au Havre. Depuis deux ans, les Sanctuaires de Lourdes acceptent que le reliquaire de sainte Bernadette quitte la crypte quelques semaines par an. Pour son périple en Normandie, les reliques passeront par Évreux, Rouen, Le Havre, Lisieux et Alençon. C'est au Havre qu'elles resteront le plus long temps (une semaine) et dans un lieu particulier : le centre marial. Ce centre est construit autour de la réplique de la grotte de Lourdes construite en 1924. Il est fréquenté quotidiennement par une centaine de personnes.

Écoutez le père Philippe Hérondelle :

Une semaine d'événements

Pour la venue des reliques de Sainte Bernadette au centre marial du Havre (rue Gustave Nicole), différents événements seront organisés du 18 au 24 mars 2019. Le programme complet est à retrouver ici.

• Lundi 18 mars : messe d'ouverture (18h30)

• Du 19 au 23 mars : accès libre aux reliques (de 11 heures à 20 heures)

• Mardi 19 mars : conférence " la vocation sous le regard de Bernadette " (10h30 et 16 heures) et célébration pénitentielle (20h30)

• Jeudi 21 mars : conférence " Elle me regardait comme une personne " (10h30 et 18 heures)

• Vendredi 22 mars : conférence " Signe et miracle " (18 heures) et célébration pour la protection, la délivrance et la guérison (18 heures)

• Samedi 23 mars : procession aux flambeaux (20h30)

• Dimanche 24 mars : messe de clôture (10h30)