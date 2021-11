Rouen. Demandé par des associations, l'Aquarius ne sera pas présent à l'Armada

La réponse des organisateurs de l'Armada, mardi 5 février 2019, après ce courrier envoyé par 27 associations de solidarité. Elles ont demandé que l'Aquarius, ce bateau venant en aide à des migrants en mer Méditerranée, soit présent cet été à Rouen (Seine-Maritime).

Il n'y a "plus de place"

"Un des plus beaux bateaux au monde est l'Aquarius, il a assuré le sauvetage d'environ 30 000 vies humaines", explique Philippe Dupont, directeur du centre abbé Pierre Emmaüs à Estivlle. Mais Patrick Herr, le président de l'Armada, réagit et affirme qu'il n'y a "plus de place pour ce bateau [...] J'aurai bien voulu l'accueillir, mais les équipements ne sont pas extensibles".

Patrick Herr rappelle qu'une cinquantaine de bateaux seront présents durant l'Armada. Philippe Dupont espère tout de même que les discussions se poursuivent avec le président de l'Armada. "L'organisation a peut-être le temps de réfléchir, la lettre cosignée par 27 associations vient d'arriver."

Philippe Dupont Impossible de lire le son.

"Au fil des jours, il y a des solutions qui pourront peut-être être trouvées pour rendre réelle cette venue de l'Aquarius", espère encore Philippe Dupont. Pour lui, la présence de ce bateau "enrichirait beaucoup la manifestation".