Rouen. Armada de Rouen : l'heure du bilan pour son fondateur, Patrick Herr

L'Armada de Rouen (Seine-Maritime) a fêté ses 30 ans avec une 7e édition qui restera dans les mémoires. Tout d'abord, les mesures de sécurité étaient exceptionnelles, avec la mise en place de cinq entrées, 80 caméras et 8 km de barrières autour du site. "Ça a été très bien perçu, mis à part qu'il y a eu du temps d'attente aux entrées.", analyse Patrick Herr, le président et fondateur de l'Armada. 300 agents de sécurité ont été mobilisés et le dispositif aux entrées du site a été adapté tout au long de l'Armada. L'organisation a d'ailleurs incité les visiteurs à se rendre plutôt sur la rive gauche pour entrer dans le site, car les accès y étaient généralement moins saturés.

Un "coup de tabac"

S'il y a bien un autre évènement qui a marqué l'Armada, c'est le passage de la tempête Miguel, au lendemain de l'ouverture des lieux au public. "Ce n'est jamais arrivé en 30 ans d'Armada. C'est normal pour des marins, on aime bien avoir un petit coup de tabac de temps en temps.", souligne Patrick Herr, au moment de dresser le bilan. Malgré cette soirée agitée sur les quais, "tout s'est bien passé" retient Patrick Herr, sur l'ensemble des dix jours de l'Armada. "Je n'ai aucun regret, c'était une Armada exceptionnelle." La fréquentation n'en a pas pâti, d'après l'organisation, même si les chiffres ne sont pas connus pour le moment. "On a eu plus de monde que d'habitude, c'est extraordinaire l'engouement qu'il y a eu pour cette Armada !", poursuit Patrick Herr.

Les quais ont retrouvé leur calme, après le départ des derniers bateaux. - Amaury Tremblay

100 000 personnes se sont notamment massées dans les rues de Rouen, mercredi 12 juin, à l'occasion du défilé des marins. Tandis que plus de 300 000 personnes ont assisté aux huit soirées de concerts gratuits proposés par la Région Normandie.

Un successeur en 2020

Cette Armada est aussi particulière, puisque c'est la dernière menée par son fondateur, Patrick Herr. "J'ai dit que je quittais la barre, mais que je ne larguais pas les amarres, puisque je vais donner un petit coup de main à mon successeur, s'il est accepté par le conseil rappelle-t-il. Le rendez-vous est fixé au mois de mars 2020 pour cette passation de pouvoir. C'est Jean-Paul Rivière, président du groupe rouennais Altitude, qui pourrait reprendre le flambeau. Restera ensuite à décider une date pour la prochaine Armada, qui devrait avoir lieu "dans quatre ou cinq ans". "Ce sera au nouveau conseil d'administration de prendre les décisions sur le successeur, sur la date et le mode d'organisation, à savoir continuer avec des bénévoles ou prendre une société d'événementiel.", poursuit Patrick Herr.

D'ici là, un bateau fera son arrivée sur les quais de Rouen avant la fin de l'année. Il s'agit de la frégate Normandie, de la Marine nationale, qui est parrainée par le Département de Seine-Maritime. Le bateau militaire était absent de l'Armada, le public a pu découvrir à la place la frégate Bretagne. Ce navire "viendra passer trois jours à Rouen, du 12 au 14 octobre prochain", se satisfait Patrick Herr qui y voit une façon de prolonger, encore un peu, cette 7e édition de l'Armada.

