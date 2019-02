75e anniversaire du D-day : la ville de Caen lance un appel aux témoins

75 ans après le Débarquement et la Bataille de Normandie le 6 juin 1944, les cérémonies qui se dérouleront à Caen (Calvados) les 5, 6, 7 juin, 9 et 19 juillet rendront hommage à tous les acteurs et tous les témoins de cette période. À cette occasion, un carré sera réservé aux anciens et aux familles qui ont vécu cette période sombre de l'histoire de Caen. C'est pourquoi la Ville de Caen fait appel aux acteurs et aux témoins.

Trois catégories de personnes recherchées

La ville de Caen recherche les vétérans alliés et les familles de vétérans français, canadiens, britanniques ayant pris part à la Libération de la Ville ; les Caennaises et les Caennais présents à Caen entre 1939 et 1945 et leurs familles ; les acteurs de la transmission de la mémoire (présidents d'associations, professeurs, enseignants et les participants et lauréats des concours nationaux de la Résistance et de la Déportation). Comment faire pour se faire connaître ? Les témoins et leurs descendants qui souhaitent s'associer à ces hommages sont invités à s'inscrire via le formulaire en ligne sur relationspubliques@caen.fr.

Le calendrier des cérémonies

Pour rappel, voici le calendrier des cérémonies qui se dérouleront début juin et début juillet :

- 5 juin : cérémonie du souvenir britannique : jardin britannique au Mémorial de Caen, en présence de vétérans, d'autorités britanniques et de soldats d'active de la 3e division britannique.

- 6 juin : cérémonie en hommage aux fusillés de la Prison de Caen, rue du général-Duparge en présence des familles de disparus mais aussi des érémonies en hommage aux victimes civiles, au château de Caen et avenue de la Libération en présence de vétérans et d'autorités britanniques et de soldats d'active de la 3e division britannique.

- 7 juin : cérémonies canadiennes du souvenir : jardin canadien au Mémorial de Caen, place de l'ancienne boucherie et Abbaye d'Ardennes en présence d'autorités canadiennes.

- 9 juillet : cérémonie de la Libération de la rive gauche de Caen suivie d'un bal de la Libération.

- 19 juillet : cérémonie de la Libération de la rive droite de Caen suivie d'un bal de la Libération.

D'autres événements comme des expositions, projections, conférences, concerts, parcours historique seront également au programme du 75e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie.