Amazing Normandy Tour : la Normandie comme vous ne l'avez jamais vue !

Du mardi 9 au samedi 13 avril 2019, des étudiants internationaux sont invités par l'agence de marketing territorial normande, Normandie Attractivité à découvrir les lieux les plus incroyables de la région et à vivre des expériences et des rencontres inédites. Quatre jours pour un tour de la région très original. Cinq lauréats pourront partager leurs aventures auprès de leurs proches. Chaque année, ils sont plus de 10 000 étudiants internationaux à choisir la Normandie pour leurs études, avec près de 90 nationalités représentées sur les bancs des Universités et des écoles d'enseignement supérieur normandes. Les futurs participants auront jusqu'au mercredi 27 février 2019 pour s'inscrire.

Des points de vue nouveaux sur la Normandie - Normandie Attractivité

Le partage au cœur de l'expérience

Ces jeunes lauréats vont partager des expériences hors du commun avec des habitants de la région mais aussi avec leurs communautés sur internet. L'identité des cinq chanceux sera dévoilée à l'occasion du Normandy Welcome Day (une journée d'accueil des étudiants internationaux), le samedi 16 mars 2019 à Rouen (Seine-Maritime) devant plus de 1000 participants.

Normandie Attractivité met à disposition une plateforme d'inscription disponible sur le site internet de l'agence (www.normandie-attractivite.fr). Les étudiants ont jusqu'au 27 février pour compléter leur dossier de candidature, contenant une vidéo de présentation