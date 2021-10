Déville-lès-Rouen. Un accord pour conforter l'excellence de la recherche normande

Hervé Morin s'est réjoui de la signature, vendredi 14 juin 2019 à Rouen (Seine-Maritime), d'un accord avec l'Agence nationale de la recherche (ANR). Le président de la Région Normandie précise que "Ce partenariat s'inscrit dans la volonté de la Région d'innover dans sa façon d'accompagner les acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur et du territoire. Avec un budget de plus de 50 millions d'euros, la Région place la recherche normande au cœur de sa politique d'attractivité et souhaite accroître son rayonnement au niveau national et international.".

Des interactions renforcées

À son tour, Thierry Damerval, président-directeur de l'ANR a déclaré être "particulièrement heureux de ce premier accord de coopération avec la région Normandie. Il permettra de renforcer les interactions avec les établissements supérieurs de la recherche et les différents acteurs de la région. Notre objectif commun étant de proposer aux laboratoires une offre de financement plus lisible et coordonnée.".

Cette coopération doit permettre une meilleure articulation des dispositifs de financement, mais aussi une plus grande synergie du système public de recherche, et d'en accroître l'impact sur le monde socio-économique. Elle permettra aussi d'identifier les domaines scientifiques stratégiques en Normandie pour les années à venir, et, dès 2020, la région définira sur cette base les domaines sur lesquelles elle souhaite investir pour la période 2021/2027.

