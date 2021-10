Caen. Hockey sur glace : au bout des prolongations, Caen triomphe de Cholet

Quelle force de caractère montrée par les Drakkars de Caen (Calvados) ce mardi 29 janvier 2019 contre Cholet (Maine-et-Loire). Mené après deux petites minutes de jeu, Caen a égalisé à la 5e minute par Alexandre Palis, déjà buteur samedi dernier. Malheureusement, Caen concède le deuxième but en fin de deuxième tiers. Le troisième tiers est à l'avantage des Caennais et l'égalisation de Benjamin Berard, bien que tardive semble méritée. Déjà à l'assistance sur le premier but, le joueur de Rouen prêté pour ce match n'est pas venu pour rien et arrache la prolongation !

Victoire logique en prolongations

Avec 13 tirs contre un seul concédé dans l'extra-time, Caen aurait été déçu d'aller aux tirs au but et a savouré le but libérateur de Phil Bushbacher à 42 secondes du terme. Caen conserve sa 4e place et profite des autres résultats pour prendre 4 points d'avance sur la 9e place non-qualificative en play-offs. À cinq journées de la fin, c'est de très bon augure.

La fiche

Caen - Cholet : 3-2 (AP) (1-1, 1-2, 2-2)

Caen : Papillon (GB, 33 arrêts), Gente (GB), Palis, Aurard, Labanwicz, Rasulov, Robert, Benoit, Miquelot, Devin, Berard, Cerkovnik, Zubov, Bushbacher, Carminatti, Ferey, Cantagallo, Menard, Dubourg, Prosvic, Davenel, Alvarez

Cholet : Depanian (GB, 45 arrêts), Khoroshun (GB), Manon, Bontje, Cornu, Doyle, Simard, Tremblay, Cerda, Aucoin, Couturier, Hulshof, Eischen, Tharreau, Kapicka, Birolini, Jayat, Borovsky, Valade, Bastille