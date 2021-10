Caen. Caen : Dylan Lelièvre va disputer une finale de coiffure à Paris

Originaire de Rennes (Ile-et-vilaine) et coiffeur au studio "Chez Léa" à Caen (Calvados) depuis deux mois, Dylan Lelièvre pris de passion pour la coiffure il y a cinq ans. Comme la plupart des gens du milieu, il a suivi un apprentissage au CIFAC (Centre Interprofessionnel de Formation de l'Artisanat du Calvados) avant d'entrer dans le vif du sujet. Il ne garde pas forcément de bons souvenirs de ses premières années sur le marché de l'emploi mais la suite lui a réservé quelques surprises. De la bonne volonté avec un coup de ciseau qui plaît aux clients, cela suffisait pour se qualifier pour la finale du concours Style & Color Trophy organisé par l'Oréal Professionnel ce dimanche 27 janvier.

Tenter sa chance face à un jury d'exception

"Je n'y croyais pas quand j'ai été sélectionné. J'ai toujours aimé les shootings photo et le travail en studio. C'était l'occasion d'allier les deux, dans un concours relativement connu. J'avais envie d'essayer depuis plusieurs années, c'était le moment de le faire", indique le jeune homme de 21 ans. Quel est le principe ?

Dylan Lelièvre explique les conditions du concours Impossible de lire le son.

Et comme il a l'habitude de le faire au quotidien, Dylan expérimente toutes ses idées sur sa meilleure amie, Manon Castel, qui sert de cobaye. Il explique : "Il faut que je reproduise exactement la même coupe que sur la photo envoyée lors de l'inscription. Grâce à ça, ils pourront déterminer le gagnant. Ma meilleure amie m'a toujours servi de modèle pour mes examens. Il y a une totale confiance entre nous !".

"C'est un plus dans le CV"

Dylan est donc fin prêt à tenter sa chance parmi les 15 sélectionnés issus de toute la France. Et si l'issue s'annonce heureuse, il aura l'opportunité de représenter son pays lors de la finale internationale qui aura lieu en mars à Paris, devant plus de 2000 coiffeurs du monde entier. Il a déjà sa petite idée : "Si je peux rester en contact avec l'Oréal Professionnel, ce serait génial ! Le prix est surtout un titre honorifique mais cela permet d'avoir une reconnaissance de son travail. C'est un vrai plus sur le CV". Avec pourquoi pas, l'ambition de se faire repérer par de grands noms de la coiffure… Dimanche, ce sera le jour J !