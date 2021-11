Le Workshop de l'ESITC de Caen (Calvados), une école d'ingénieurs, est l'occasion pour 60 étudiants venant de nombreux pays de se rassembler autour d'un projet de construction sur le thème "Génie civil, imagine le futur". Depuis le 29 mai 2017 et pour une durée d'un mois, ils répondent à des appels d'offre sur l'aménagement du nouveau port de Nador au Maroc et la reconversion et l'extension de bâtiments tertiaires du "Village Global France", dans le cadre de l'exposition universelle 2025. Ce stage permet en plus de l'expérience professionnelle d'acquérir de précieux crédits dans le cadre de leur diplôme. Les étudiants profitent également du stage pour visiter de nombreux sites normands comme le Mont Saint-Michel et le port du Havre.

A LIRE AUSSI.

Erasmus fête ses 30 ans, entre "réussite européenne" et défis futurs

Migrants: de l'ex "Jungle" à l'université pour apprendre un métier