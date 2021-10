Rouen. S'orienter sans stress en Seine-Maritime

Que vous soyez collégiens, lycéens, étudiants ou parents, cette soirée est faite pour vous ! Face à la multitude de métiers et de formations proposées, le choix de l'orientation est difficile et souvent angoissant. Pour accompagner les collégiens, lycéens, étudiants (et leurs parents) dans leur reflexion, la CCI Rouen Métropole organise la 12ème édition de la Nuit de l'Orientation