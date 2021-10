Caen. Caen la Mer : des expositions photos des chantiers du futur tramway

Vous voulez suivre les 18 mois de travaux qui vont vous offrir un tout nouvel équipement pour vous déplacer d'ici septembre 2019 ? La communauté d'agglomération Caen La Mer (Calvados) s'en charge, avec l'aide de neuf photographes du collectif "Objectif image 14". Durant le premier semestre de 2019, des photographies des chantiers du tramway seront exposées à Caen et son agglomération.

Exigeants et expérimentés, les photographes gardent une totale liberté sur leur prise de vue et déclinent leur propre regard sur les chantiers. Par conséquent, les clichés sont très variés : certains mettent en avant les détails et le matériel du chantier, d'autres illustrent les travaux dans leur globalité. De nuit, de jour, en couleur, en noir et blanc, chacun apporte sa patte personnelle !

Les dates à retenir

Les photographies seront exposées durant le premier semestre 2019. Voici le programme :

-Du lundi 14 janvier au vendredi 1er février : centre socio-culturel, 39 rue d'Harcourt et Centre Communal d'Action Social, 17 bis rue Pasteur à Fleury-sur-Orne.

-Du lundi 4 au vendredi 22 février : C.A.F de la Guerinière, 2, boulevard de l'Espérance à Caen

-Du lundi 25 février au vendredi 15 mars : pôle de vie des quartiers rive droite, 16 avenue Capitaine Georges Guynemer à Caen.

-Du lundi 1er avril au mercredi 17 avril : Communauté Urbaine Caen la Mer, 16 rue Rosa Parks à Caen.

-Du samedi 11 mai au mardi 11 juin : Mairie d'Hérouville Saint-Clair, place François-Mitterand.

-Du lundi 24 juin à fin août : Cinéma le Lux, 6 avenue Sainte-Thérèse à Caen.