La commission d'enquête a remis son rapport et ses conclusions à Joël Bruneau, Président de Caen la mer, lundi 21 novembre 2016. Feu vert pour les transformations mais avec des nuances oranges: l'accord est accompagné d'une réserve et de recommandations.

Station pour Sainte-Thérèse

L'enquête valide donc le projet "à condition que le maître d'ouvrage s'engage en lien avec son mandataire à procéder à la réactivation de l'étude concernant le principe d'implantation d'une station mutualisée destinée à desservir le quartier Sainte – Thérèse". Elle réclame également une commission de suivi en association avec la population concernée. Ce quartier, situé au sud de Caen n'est en effet pas desservi par la ligne actuelle.

La commission demande également à ce que le chantier et que le projet soit accompagnés d'une communication claire, associant le public à ses réflexions et aussi de prendre en compte la mise en place d'une piste cyclable et de parkings relais.

La transformation du tramway sera également accompagnée d'un prolongement vers la Presqu'ïle au sud-est et vers Fleury-sur-Orne au sud ouest de Caen.

