Caen. Emiliano Sala : Nicolas Seube, ancien coéquipier au SM Caen, est secoué

C'est toute la planète du ballon rond qui est touchée par la disparition d'Emiliano Sala depuis lundi 21 janvier 2019. L'attaquant argentin qui quittait ses anciens coéquipiers nantais pour rejoindre Cardiff, son nouveau club, a évolué six mois au Stade Malherbe de Caen lors de la saison 2014-2015. Si l'ensemble du club est choqué, des joueurs à l'entraîneur en passant par le personnel administratif, un de ses anciens coéquipiers a eu de forts propos envers l'attaquant nantais porté disparu. Son exemplarité faisait de lui un joueur très apprécié.

"On est tous pessimistes sur le dénouement"

Nicolas Seube : "On prend ça de plein fouet. Ma première pensée va à sa famille car on ne s'y attend jamais. Le football reste une passion mais c'est une grande partie de notre vie et si malheureusement tout s'arrête du jour au lendemain, c'est très difficile. On est tous pessimistes sur le dénouement mais s'il y a un mince espoir qu'il soit encore là, je lui souhaite à lui et sa famille."

Nicolas Seube : "J'adorais son état d'esprit" Impossible de lire le son.

Les recherches ont repris à 7h30 mercredi 23 janvier 2019 au large des îles anglo-normandes pour tenter de retrouver l'avion qui transportait le footballeur Emiliano Sala.