Emiliano Sala : la famille du foot solidaire sur les réseaux sociaux

Le monde du foot est un monde à part, où des personnes qui ne se ressemblent pas peuvent vibrer à l'unisson dans un stade et pleurer à l'unisson en cas de coup dur. Le monde du foot est aujourd'hui triste. Triste après l'annonce de la disparition de l'avion qui emmenait le footballeur Emiliano Sala, ancien caennais et Nantais, vers Cardiff où il venait de s'engager pour jouer en première league. Un championnat taillé pour le guerrier qu'il est. Joueur irréprochable, tant par le comportement que son implication sur le terrain, Emiliano Sala a laissé des souvenirs impérissables dans tous les clubs où il a mouillé le maillot. Dès les premières annonces de l'accident, l'émotion fut très vive sur les réseaux sociaux. Revue de tweets de supporters, joueurs, clubs unis et émus par ce tragique événement :

🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Emiliano Sala pic.twitter.com/UQEBegNf7y — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 23 janvier 2019

Les heures sont longues depuis ce matin mais nous continuons de prier très fort pour toi @EmilianoSala1 🙏❤️💙 pic.twitter.com/H9hdflwAwy — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) 22 janvier 2019

Emi c'est 5 buts à jamais gravés dans nos cœurs 💔😪#Sala #hommage pic.twitter.com/ZaE8EK8ygQ — Planète Malherbe❤💙 (@MalherbePlanete) 22 janvier 2019

Emi 🙏🏽 — Fred Guilbert (@fredguilbert24) 22 janvier 2019

🙏🏽pourvu qu'il surgisse de nul part comme il le fait si bien pour marquer tout ces buts... #Sala🇦🇷 pic.twitter.com/53VuG7Feci — Bergougnoux Bryan 💡 (@BryanSupaberg) 22 janvier 2019

Impossible de rester seul, je sanglote comme un con, besoin de ressentir la force de notre communauté. Ce sentiment d'impuissance est terrible. On doit se regrouper, dans les bons comme dans les mauvais moments, place Royale, vite, très vite. — Michel Kerzadarian (@KerZadarian) 22 janvier 2019

Le choc Sala 🙏 On imagine tous les scénarios qui finissent bien là — Steve Savidange (@SteveSavidange) 22 janvier 2019

j'imagine tellement Emiliano débarquer sur une plage à Guernesey avec le pilote évanoui sur les épaules dire à un garde-côtes

" j'ai le nez cassé mais je joue samedi "

🖤 — 𝓓𝓲𝓭𝓲𝓮𝓻 𝓣𝓮𝓼𝓒𝓱𝓲𝓪ñ𝓽 (@DidierTesChiant) 22 janvier 2019

Que de beaux messages de gens de #Normandie en hommage à un joueur venu 6 mois et 13 matchs se battre pour le maillot du @SMCaen 🔴🔵

Souvenirs de la gentilesse d'un homme et constat ému des liens uniques et démesurés aussi, que seul le football enfante ⚽️😢#Sala #SMCaen pic.twitter.com/5hFb7XYh47 — Sylvain Letouzé (@SylvainLetouze) 22 janvier 2019

Parceque c'est un visage et un homme qui par notre travail et notre passion faisait partie de notre vie, parceque c'est une personne inspirante par ses valeurs, parcequ'en sachant quel guerrier solide il est ça nous rappelle à quel point la vie est fragile — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) 22 janvier 2019