Rouen. La Seine-Maritime placée en vigilance orange pour la neige

Après un premier épisode de chutes de neige qui a touché la Seine-Maritime, mardi 22 janvier 2019 dans la matinée, l'hiver continue son offensive. Météo France a placé le département en vigilance orange à partir de 18 heures et jusqu'à mercredi matin.

Neige et verglas

Si la première perturbation neigeuse s'est désormais évacuée sur la région parisienne et l'est de la France, une nouvelle va arriver très rapidement.

"De nouvelles averses neigeuses organisées sont de retour la nuit prochaine et ce jusqu'en matinée", prévient le bulletin météorologique de Météo France.

Des chutes de neige sont donc à prévoir sur l'ouest du département à partir du début de soirée. "Elles pourraient durer une bonne partie de la nuit et apporter à nouveau quelques centimètres de neige." Le cumul pourrait atteindre jusqu'à 5 cm localement sur l'est du département et 3 cm ailleurs.