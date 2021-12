Cinema : la sélection des sorties Dvd et Bluray de la semaine

The Lady, de Luc Besson avec Michelle Yeoh sort cette semaine. Il raconte l'histoire incroyable d'Aung Sang Su Ki...The Lady est aussi l’histoire d’une femme devenue l’un des symboles contemporains de la lutte pour la démocratie. Il sort en dvd et bluray mercredi.



L'ordre et la morale, de et avec Mathieu Kassovitz....Avril 1988, Île d'Ouvéa, Nouvelle-Calédonie. 30 gendarmes sont retenus en otage par un groupe d'indépendantistes Kanak.

300 militaires sont envoyés depuis la France pour rétablir l'ordre.Le film sort également mercredi.

Alvin et chipmunk, un film qui croise réalité et animation. Ce sont des petits écureils plein de malice à découvrir en famille pendant les vacances. Il sort cette semaine en dvs et bluray.

