Polisse, Fright night, Real Steal...Selection des sorties DVD's et Bluray's de la semaine

Le film événement Polisse avec Joey Star et Karin Viard sort cette semaine en DVD et bluray. Pour rappel Polisse raconte le quotidien des policiers de la Brigade de Protection des Mineurs.gardes à vue de pédophiles, arrestations de pickpockets mineurs mais aussi la pause déjeuner où l’on se raconte ses problèmes de couple.Un film à ne pas rater !



Fright Night sort également cette semaine! Dans le même genre que Twilight. Charlie est un élève de terminale parmi les plus populaires, il sort en plus avec la plus jolie fille du lycée. Les problèmes vont arriver avec son nouveau voisin, Jerry. Sous les dehors d’un homme charmant, il y a chez lui quelque chose qui cloche. À part Charlie, personne ne s’en rend compte...après l’avoir observé, Charlie en vient à l’inévitable conclusion que son voisin est un vampire qui s’attaque à leur quartier…



Enfin retrouvez Real Steal cette semaine, dans un futur proche, la boxe a évolué pour devenir un sport high-tech. Charlie Kenton, un ancien boxeur, a perdu toute chance de remporter le championnat depuis que les humains ont été remplacés sur le ring par des robots d’acier de 900 kilos et de 2,40 m de haut. Un film avec Hugh Jackman !