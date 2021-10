Selection des Dvd's et Blu/ray's de la Semaine!

Affaire Rachel Singer : Thriller



En 1965, trois jeunes agents du Mossad -Rachel Singer, David Peretz et Stephan Gold- orchestrent la traque et la capture du tristement célèbre "chirurgien de Birkenau" dans le but de le transférer en Israël où il sera jugé pour ses crimes passés. Mais le détenu tente de s’enfuir et la mission s’achève avec la mort du criminel nazi dans les rues de Berlin-Est. Les trois agents rentrent en Israël où ils sont accueillis en héros.

30 ans plus tard, Rachel est toujours célébrée dans son pays comme un modèle de dévouement et de courage

Le Sang Des templiers :



En 1215, le roi d’Angleterre, Jean, a été contraint de signer la Magna Carta, un document qui assure la liberté du peuple et constitue désormais la base du droit commun en Angleterre. Furieux d’y avoir été forcé, il lève une armée de mercenaires et commence à piller le pays pour reprendre le pouvoir. Il est sur le point d’atteindre Londres et de remporter la victoire, mais un dernier obstacle se dresse encore sur sa route : le château de Rochester.



La Nouvelle blanche Neige : AVEC CLAIRE KEIM



Gabrielle vient d’épouser le richissime Stéphane Leroy quand celui-ci plonge dans un mystérieux coma. Gabrielle, espérant reprendre les rennes de l'empire industriel de son mari défunt, déchante lorsque maître Miroir, son notaire avec qui elle ne communique que par webcam, lui révèle l’existence d'une fille cachée de Leroy prénommée Blanche. Gabrielle décide alors de tuer sa gênante belle-fille et confie la tâche à son chauffeur, Grimm. Blanche, égérie du photographe de mode très connu Adrien Neige, ne se doute de rien…

En DVD seulement au prix de 19,99€