Cinema : les sorties dvd et bluray de la semaine du 11 Juin

Découvrez la sélection de la semaine des sorties DVD's et Bluray's de la semaine du 11 Juin :

"Recherche bad boys désespérément" avec Katerine Heighl :

Stéphanie Plum ne manque ni de fierté ni d’aplomb, même si elle vient de se faire virer et qu’un créancier vient lui prendre sa voiture.

Fauchée, elle parvient à convaincre son cousin, un type plutôt louche, de l’engager dans son agence de cautionnement... comme chasseuse de primes ! Stéphanie n’y connaît rien, ce qui ne l’empêche pas de se lancer aux trousses de Joe Morelli, un ancien flic suspecté de meurtre qui avait eu en plus le mauvais goût de la séduire avant de la plaquer lorsqu’elle était au lycée… Entre l’envie d’empocher la prime et un léger parfum de revanche, Stéphanie est remontée à bloc.

Pourtant, même si le très expérimenté Ranger lui enseigne quelques trucs, sa mission va vite s’avérer plus compliquée que prévu. Si on ajoute à cela sa famille envahissante, un boxeur qui pourrait bien être un tueur, des témoins qui tombent comme des mouches et son coeur qui bat la chamade pour celui qu’elle est censée arrêter, le nouveau job de Stéphanie risque de lui changer la vie – si elle n’en meurt pas !

Le film est disponible en DVD à partir de 19.99 € et en Blu-Ray à partir de 24.99 €.



L'Âge de Glace 4 : La dérive des continents - Coffret de Pré-réservation - Edition Limitée Spéciale Fnac (DVD) /

Après un cataclysme qui a provoqué la dérive de tout un continent, Manny, Diego et Sid se retrouvent séparés du reste de la horde. Et les voilà partis pour leur plus grande aventure ! Essayant de rejoindre leurs amis à tout prix, ils utilisent un iceberg comme bateau et se retrouvent dans un périple maritime épique !



Contenu du coffret :

La carte cadeau Fnac d’une valeur de 24.99 € pour l'achat du Combo Blu-Ray + DVD à sa sortie en septembre

Le DVD ""Les secrets de l’Age de glace""

La montre digitale ""L’Âge de glace 4"" pour les enfants

Le cahier d’activités (coloriage/jeux) pour les enfants

La Lunch-Box aux couleurs du film

Coffret en pré-réservation à partir de 39,99 € à la FNAC.

"Le Cheval de Turin" de Bela Tarr : Grand Prix du jury des Berlinales 2011



A Turin, en 1889, Nietzsche enlaça un cheval d'attelage épuisé puis perdit la raison. Quelque part, dans la campagne : un fermier, sa fille, une charrette et le vieux cheval. Dehors le vent se lève.

Le film est disponible en DVD à partir de 19.99 €.