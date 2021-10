Le-Havre. Football : Au Havre, la France terrasse les championnes du monde américaines 

Le match

Un Stade Océane à guichets fermés, une centaine de journalistes accrédités : le France - USA, disputé samedi 19 janvier 2019, avait des allures de répétition générale avant le Mondial (du 7 juin au 7 juillet 2019), qui verra sept rencontres se dérouler dans la cité océane, dont un huitième et un quart de finale. Entre des Américaines, championnes du monde en titre, et des Françaises invaincues depuis le 1er mars 2018 et dont les sept dernières sorties s'étaient soldées par autant de succès, l'affiche promettait d'être belle. A J-139 du coup d'envoi de " son " Mondial, elle devait surtout permettre à l'équipe de France d'envoyer un signal fort à la concurrence. De prouver qu'elle pourra être, cet été, une prétendante sérieuse à la victoire finale. On n'a pas été déçu !

Des buts 100 % PSG

Les joueuses de Corinne Diacre mettaient d'entrée du rythme et de la percussion. Leur entame de match incisive était récompensée par un joli but de Diani, à point nommé pour conclure un rush somptueux de la véloce Cascarino (1-0, 9e). Les Bleues exerçaient un pressing haut, provoquant chez leurs adversaires de nombreuses pertes de balles au milieu de terrain. Le jeu des Tricolores penchaient beaucoup à droite, et c'est encore de ce côté-là qu'elles mettaient en danger la défense US sur une tête de Le Sommer péniblement repoussée par Naeher. La gardienne américaine devait de nouveau s'employer pour détourner une frappe à bout portant de Diani (38e). Dans le but opposé, Bouhaddi, seulement sollicitée sur une tentative de Press (30e), passait une soirée plutôt tranquille. Les Bleues conservaient la mainmise au retour des vestiaires. Blessée lors du précédent rassemblement, Le Sommer n'était pas loin de doubler la mise sur une frappe enroulée de peu à côté (50e). Mais ce n'était que partie remise. Six minutes plus tard, Diani, dans une position excentrée, réalisait le geste parfait pour surprendre Naeher d'un tir lobé (2-0, 57e). Un but frappé du sceau du talent pour la Parisienne, que l'on reverra probablement au Stade Océane, dimanche 27 janvier 2019, lors du 8e de finale de Coupe de France qui opposera le HAC au PSG. Aux anges, le public entamait une ola. Les Bleues poursuivaient leur récital en ajoutant un troisième but par Katoto, une joueuse du PSG, elle aussi (3-0, 78e). En remplaçant Diani à la 83e, Asseyi, l'ancienne Rouennaise aujourd'hui aux Girondins de Bordeaux, pouvait prendre part à la fête. Seul petit bémol, ce but de Pugh encaissé dans le temps additionnel (3-1, 90e+1). Sans cela, les Françaises auraient signé le match parfait. Vivement le Mondial !

Les buts

9e : Superbe débordement de Cascarino côté droit. Son centre en retrait trouve Diani, qui réalise un contrôle parfait avant de croiser victorieusement sa frappe.

France - USA : 1-0

57e : Excentrée sur le côté droit de la surface américaine, Diani ajuste une frappe lobée. Le ballon retombe juste sous la transversale.

France - USA : 2-0

78e : Lancée en profondeur par Bussaglia, Katoto élimine la sortie de Naeher d'un crochet extérieur avant de pousser le ballon dans le but vide.

France - USA : 3-0

90e+1 : Pugh arme une frappe croisée du gauche qui surprend Bouhaddi.

France - USA : 3-1

La fiche

Arbitre : Mme. Larsson - Spectateurs : 22 870.

Buts France : Diani (9e, 57e), Katoto (78e) ; États-Unis : Pugh (90e+1).

FRANCE : Bouhaddi - Torrent, Tounkara, Renard, Majri - Henri (cap), Bussaglia - Cascarino (Katoto, 69), Thiney, Le Sommer - Diani

(Asseyi, 83). Sélectionneure : Corinne Diacre.

ÉTATS-UNIS : Naeher - Sonnet (LLoyd, 71), Dahlkemper, Sauerbrunn, Fox (Davidson, 53) - Dunn, Brian, Horan (Mewis, 83) - Pugh, Morgan (McDonald, 83), Press. Sélectionneure : Jill Ellis.

