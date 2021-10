Caen. À Caen, un complexe d'escalade ouvrira ses portes à la rentrée 2019

Alors que la Compagnie du lit a fermé ses portes le 14 janvier 2019 aux Rives de l'Orne à Caen (Calvados), une nouvelle entreprise prendra sa place en septembre prochain. Après Lyon, Brest, Bordeaux, Angers… la société Climb up', spécialisée dans les murs d'escalade et dont le siège social est situé à la ville des Lumières, posera ses valises dans le Calvados à la rentrée 2019.

100 salles d'ici 2025

Et si la salle de Caen est le vingtième projet dans les cartons, l'entreprise "prévoit d'atteindre un quota de 100 salles d'ici 2025 en France avec également une ouverture vers l'international", explique Laure Vidal, responsable de la communication de Climb up'.

En développant trois disciplines que sont les murs à cordes (10m de haut), les salles de blocs (4-5m de haut) et les espaces de "fun climbing" destinés aux enfants, en un seul espace de 1000 m2, Climb up' compte attirer une grande diversité de pratiquants : enfants, familles, jeunes, sportifs. Le but est de satisfaire un public très large, en alliant sport et convivialité.

Laure Vidal, responsable de la communication de Climb up' Impossible de lire le son.

"On veut que les gens s'y sentent bien et en sécurité. Il y a aussi des ouvreurs qui seront chargés de changer les voies tous les jours pour éviter la monotonie de la pratique", poursuit-elle.

Campagne de recrutement

N'ayant pas de grande visibilité sur l'avancée des travaux - il faut attendre les plans d'un architecte - l'entreprise est déjà certaine de pouvoir lancer sa campagne de recrutement, avec a minima 10 postes à pourvoir. Moniteurs d'escalade, personnels dans l'administratif, l'accueil, etc sont les bienvenus. Les candidatures peuvent déjà être déposées sur le site Climb up'.