Une visite guidée pour découvrir la communauté juive de Rouen

Marylène Champalbert, conférencière régulièrement sollicitée par l'office de tourisme, la Métropole et Connaître Rouen, nous entraîne sur les traces de la communauté juive de Rouen (Seine-Maritime), dimanche 27 janvier 2019.

À quelle occasion ces visites thématiques ont été mises en place par la Métropole ?

"Parallèlement à l'exposition exceptionnelle Savants et croyants présentée au Musée des antiquités de mai à septembre 2018, la Métropole a souhaité proposer au public une visite ayant pour thème l'histoire de la communauté. L'exposition était plus généraliste, elle nous renseignait sur les coutumes, les traditions et le mode de vie des communautés d'Europe du Nord au Moyen-Âge. Cette visite est complémentaire. Nous l'avons déjà proposée plusieurs fois au public depuis l'exposition".

Quels vestiges évoquez-vous pendant cette visite ?

"Nous avons mis en place un parcours dans la ville en attendant de pouvoir visiter à nouveau le monument juif qui se trouve sous le palais de justice. C'est le vestige le plus énigmatique de cette communauté juive et son usage est toujours controversé : école rabbinique ou maison d'un riche notable ? Actuellement le monument est en travaux car l'humidité qui a gagné le monument endommage ses précieux graffitis qui datent du XIIe siècle, mais sa réouverture est prévue dans le courant de l'année. En fait peu de vestiges sont encore visibles mais nous nous rendrons à l'emplacement du quartier juif, et j'évoquerai aussi les autres bâtiments découverts lors de fouilles dans ce secteur."

Que sait-on de l'implantation de cette communauté à Rouen ?

"On sait encore peu de choses, malgré les recherches qui ont été menées par Norman Golb et Jacques Le Maho. Les savants ne s'accordent pas sur la date à laquelle la communauté a été fondée, selon certains les juifs sont arrivés à Rouen à l'époque gallo-romaine, selon d'autres au IXe siècle. En tout cas au Moyen-Âge on sait que cette communauté devait avoir une certaine importance puisqu'on avait nommé un Roi des juifs, une sorte de représentant de la communauté. Ensuite au moment de la conquête de l'Angleterre Guillaume le Conquérant emmène avec lui plusieurs familles juives qui s'implanteront durablement à Londres."

Quel est l'intérêt de cette visite ?

"Il s'agit de restituer l'histoire de cette communauté, d'évoquer le mode de vie et les évènements majeurs qui ont marqué la communauté. Mais c'est à la synagogue, rue des Bons enfants, que nous finirons cette visite pour y être reçu par un représentant de la communauté qui nous renseignera sur la vie de la communauté de nos jours. Cette visite permet vraiment de découvrir un pan oublié de l'histoire de Rouen et nous donne des clés pour comprendre la culture judaïque."

Dimanche 27 janvier 2019 à 15 heures, RDV office de tourisme de Rouen. 0 à 6,5€. resa.rouentourisme.com