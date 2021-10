Hors Normandie. Les Spice Girls cherchent des danseurs pour leur tournée !

Vous le savez, le girls-band va s'offrir une petite tournée britannique à compter du mois de mai prochain (sans Posh, malheureusement). Mais pour donner un show exceptionnel qui scotchera leurs fans (qui attendent cette réunion depuis bien trop longtemps), il faut des danseurs.

Et justement, les Spice Girls recherchent les danseurs qui vont les accompagner en tournée ! Alors si vous avez le rythme dans la peau, c'est le moment de faire vos preuves !

"Mel B, Mel C, Emma et Geri veulent des professionnels ou des amateurs ayant un niveau pro, pour assurer des chorégraphies tout au long de leur série de concerts", explique le magazine Cosmopolitan. Alors évidemment, il faut avoir un certain niveau… si vous vous contentez de danser dans votre salle de bains, peut-être faudra-t-il passer votre chemin. Mais en attendant, ce casting est la preuve que la série de concerts approche à grands pas !

