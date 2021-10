Le-Havre. Le Goût des Autres casse les codes de la littérature

Du 17 au 20 janvier 2019, le Festival le Goût des Autres investit les Docks Vauban dans trois espaces dédiés, dont un Magic Mirror.

Cet événement fait la part belle à la littérature et à ses auteurs mais cherche avant tout à casser les codes et proposer une découverte différente au public. En effet, la rencontre avec les auteurs se fait par la scène, dans des spectacles musicaux ou encore de danse. Il est également possible d'assister à des projections vidéos.

Cet événement qui renverse les stéréotypes du monde de la littérature est ouvert à tous et pense également aux plus petits. Des ateliers jeunesses et même des boums leur seront proposés. Pour les parents, il est également possible de participer à des apéritifs à la suite des spectacles mais aussi à une grande pool party.

Serge Rouet, programmateur de ce festival nous explique la philosophie des organisateurs.

Serge Rouet au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Retrouvez toutes les infos sur le site du festival Le Goût des Autres.