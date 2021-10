Alençon. Orne : vœux conjoints du président du département et de la préfète

Économie de temps et de déplacement, depuis plusieurs années le président du Conseil départemental et le représentant de l'État dans l'Orne présentent leurs vœux lors d'une cérémonie conjointe. C'était le cas vendredi 11 janvier dans les locaux du Conseil départemental, pour les vœux de 2019.

Paris n'a qu'à bien se tenir…

C'est le président du Conseil départemental Christophe de Balorre qui a présenté ses vœux en premier, rappelant les grands dossiers de 2018 dans la start-up rurale qu'est l'Orne : le numérique, les cinq contrats de territoires qui ont été signés, la mise à 2x2 voies de Flers/Argentan qui avance… Parmi les projets à court terme, c'est le centre de médecine libérale qui va ouvrir dans les locaux du Conseil départemental. C'est aussi la feuille de route, le projet pour l'Orne qui va être réactualisé à la session départementale du printemps prochain, sur cinq grands axes : industrie et agriculture, solidarité, développement durable, vie quotidienne et numérique. Christophe de Balorre en a profité pour demander à la préfète de revenir sur le tout Internet, pour lequel 1/3 des personnes âgées et 1/4 des Français sont mal à l'aise… des actions de formations vont d'ailleurs être prochainement dispensées aux Ornais qui le souhaiteront.

Une foule d'élus et de décideurs. - Eric Mas

Le président Ornais a également soulevé deux défis : citoyen et démographique. Le premier en lien avec les mobilisations actuelles de Gilets jaunes, le second pour attirer de nouveaux Ornais. Si en 2017 le département a connu une hausse de 8 % des touristes, il s'agit de leur donner envie de s'installer définitivement dans ce département. Christophe de Balorre a dit espérer une Ruée vers l'Orne… précisant Paris n'a qu'à bien se tenir, nous n'en sommes qu'à deux heures de route…

Second round de vœux avec la préfète

Puis Chantal Castelnot, préfète de l'Orne, a enchaîné en dressant le bilan de l'année 2018, commençant son propos par les attentats de Trèbes et de Strasbourg, avant de citer les bons résultats dans l'Orne en 2018, avec par exemple une baisse de 15 % des atteintes aux biens. Sur la route, c'est en revanche deux tués de plus qu'en 2017, malgré une baisse de 16 % du nombre des accidents. La préfète a évidemment fait allusion aux inondations qui ont touché l'Orne en juin, exprimant sa reconnaissance aux maires et aux équipes de secours. Puis elle a évoqué l'aménagement numérique du territoire, priorité essentielle pour le gouvernement, précisant que dans l'Orne sept sites " zone blanche " de la téléphonie vont être pourvus d'antennes en 2019. Concernant l'emploi, c'est une baisse à 8,4 % au lieu de 8,8 % un an auparavant. Concernant l'agriculture, la préfète a souligné le retour à la normale du versement de la campagne 2018 de la PAC. Enfin, concernant l'industrie, elle a rappelé l'implication des services de l'État dans les projets de la fromagerie Gillot, de la Compagnie des fromages, de la Roxane, ou encore dans l'arrivée d'United Caps.