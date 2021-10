Caen. Gilets jaunes : Caen se prépare face au risque de nouveaux affrontements

Le secteur de la place de la Résistance, à Caen (Calvados), a été théâtre de violents affrontements, samedi 5 janvier 2019, entre Gilets jaunes et forces de l'ordre. Le chantier du tramway a servi à la fois de barricades et de projectiles pour les uns, face aux lacrymogènes.

Sapins et briques de béton retirés

La ville de Caen redoute que ce secteur soit à nouveau l'objet de débordements, ce samedi, à l'occasion de l'acte IX de la mobilisation des Gilets jaunes. Ce vendredi, plusieurs agents de chantier du futur tramway étaient à pied d'œuvre pour, par exemple, retirer des briques de béton et autres gros cailloux, qui pourraient servir de projectiles. "Des objets qui servent à faire du feu également", ajoute un agent.

Des agents de chantier retirent de potentiels projectiles, sur l'avenue du Six-Juin. - Simon Abraham

Juste en face de la voie du tramway, un point de collecte de sapins de Noël a été évacué ce matin par des agents municipaux. La semaine passée, de nombreux sapins avaient été brûlés par des manifestants pour alimenter des brasiers.

Sur les barrières qui entourent le chantier du tramway, des barres de fer ont été vissées, pour éviter qu'elles ne soient déplacées. "Ce type de dispositif doit, à la base, être utilisé en période de tempête pour éviter que les barrières ne s'envolent", explique un autre agent de chantier. On sécurise comme on peut. On sait que ça ne peut pas être parfait. C'est impossible d'enlever tous les projectiles, on ne va pas passer le balais sur le chantier", ajoute-t-il, résigné.

Des barres de fer sont fixées pour éviter que les barrières de chantier ne servent de barricades. - Simon Abraham

Des engins de chantier ont eux été mis à l'abri selon nos informations. La semaine dernière, deux ont été incendiés, dont l'un à proximité d'un bus en circulation. Sans un réflexe du chauffeur de ce bus, un drame aurait pu survenir. C'est ce que nous indique une source chez Keolis Caen, qui a suspendu l'intégralité du réseau samedi dernier, en fin de journée, face aux débordements.

Des banques barricadées, théâtre et château fermés

Plusieurs banques se sont également barricadées. C'est le cas de la Société générale, place de la Résistance. Des planches en bois ont été fixées devant les vitrines ce matin. Samedi dernier, deux banques avaient été caillassées sur l'avenue du Six-juin.

Il n'y a pas eu de consignes de la part de la préfecture demandant la fermeture des magasins ce samedi, contrairement aux rumeurs. Ils ont néanmoins reçu des conseils, comme rentrer les poubelles et ranger le mobilier de terrasse. "Nous conseillons aux commerçants de signaler les comportements douteux qu'ils pourraient observer à la police municipale de Caen, qui se charge de faire le lien avec la police nationale. En cas d'actes dirigés contre leurs biens ou leurs personnels, les commerçants sont inviter à appeler immédiatement les forces de l'ordre via le 17", explique la préfecture du Calvados.