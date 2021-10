Le-Havre. Coupe de la Ligue : " Il ne faut rien s'interdire ", exhorte Oswald Tanchot

On prend les mêmes et on recommence ? Les Girondins de Bordeaux et le HAC se retrouvent mercredi 9 janvier 2019 au Matmut Atlantique en quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Trois jours après les avoir battus sur leurs terres en 32e de finale de la Coupe de France (0-1), les Ciel et Marine rêvent d'un nouveau coup d'éclat face aux Bordelais. Et de se hisser par là même dans le dernier carré de la Coupe de la Ligue pour la deuxième fois de leur histoire. La première fois, c'était lors de la saison 1994-95. Les portes de la finale s'étaient alors refermées face au PSG, qui était venu s'imposer à Deschaseaux sur un penalty de Raï (0-1).

" Des Bordelais très revanchards "

Après avoir sorti une formation de National (Bourg-en-Bresse), deux clubs de L2 (Brest et Troyes) et un de L1 (Nîmes), à chaque fois au Stade Océane, le HAC a l'occasion de signer ce qui serait sans conteste son plus bel exploit du XXIe siècle. Mais il lui faudra pour cela réaliser un meilleur match encore que dimanche dernier. Car cette fois, il ne pourra pas compter sur l'effet de surprise. Le coach havrais s'attend forcément à une réaction d'orgueil des Bordelais. " Ça va être encore plus difficile parce qu'ils vont être sur leurs gardes et très revanchards. Ils vont avoir à cœur de remettre les pendules à l'heure. Ça va encore complexifier la tâche. Mais il ne faut rien s'interdire. Tout est possible. Il n'y a pas de règle qui dit qu'on ne pas peut pas faire deux fois la même chose ", insiste-t-il. Allez, Havrais, remettez-nous ça ! Ce serait juste énorme.

Girondins de Bordeaux – HAC, mercredi 9 janvier à 21h05 en quarts de finale de la Coupe de la Ligue.