Le-Havre. Coupe de France : à Bordeaux, Le Havre a "des atouts à faire valoir"

Pour la 2e fois seulement depuis 2014, le HAC va disputer les 32e de finale de la Coupe de France. Pour en arriver là, les Ciel et Marine n'ont pas eu à forcer leur talent : une victoire 7-1 face à Gamaches (R1) pour leur entrée en lice dans la compétition, suivie d'un succès 5-1 au tour suivant face à la valeureuse équipe de Villers/Houlgate (R3). Les choses sérieuses vont donc réellement commencer dimanche 6 janvier 2019 avec un déplacement à Bordeaux, sur les terres de l'actuel 12e de Ligue 1.

Ironie du tirage au sort, les Havrais seront de nouveau amenés à défier les Girondins dans leur antre du Matmut Atlantique, mercredi 9 janvier, en quarts de finale de la Coupe de la Ligue. " Bordeaux, c'est une belle équipe de L1, mais on ne va pas non plus faire la tête parce qu'on va la jouer deux fois. Ça fera de l'expérience ", réagit le milieu havrais Romain Basque.

" On est capable de les mettre en difficulté et de passer "

" On a la chance de jouer, entre guillemets, des matches de gala, des matches très intéressants qui peuvent nous permettre de vivre des aventures enrichissantes au niveau footballistique et humain ", étaye le capitaine Alexandre Bonnet. " Je suis persuadé que sur une double confrontation, on a des atouts à faire valoir ", ajoute-t-il. " Sur un ou deux matches, on est capable de les mettre en difficulté et de passer. Il faut y aller en jouant crânement notre chance. On n'a rien à perdre. "

L'histoire des Bordeaux-HAC a déjà prouvé que tout était possible. Même si elles ne datent pas d'hier, les deux dernières confrontations entre les deux clubs ont en effet tourné en faveur des Ciel et Marine : en seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue en 1999 (1-0) et en 32e de finale de la Coupe de France en 1980 (2-1). Et si le HAC remettait ça ?

Bordeaux (L1) - HAC (L2), dimanche 6 janvier 2019 à 17 h 15, en 32e de finale de la Coupe de France

Yacouba Coulibaly prolonge son contrat de deux saisons

Yacouba Coulibaly, international burkinabé et défenseur latéral du HAC depuis juin 2017, vient de prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2021.

