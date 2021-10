Rouen. Football: service minimum pour Quevilly Rouen Métropole à Cambrai

Le match

Malgré une nette domination dans cette rencontre, la logique aura été respectée entre QRM pensionnaire de National et Cambra de Régional 1. C'est logiquement après une grosse domination en première mi-temps qu'Alexis Araujo ouvre la marque à l'heure de jeu d'une bonne reprise de volée. Un seul et unique but synonyme de qualification pour le 8e tour de la compétition.

🎙 "Nous avons vu un vrai match de Coupe de France. Il faut féliciter Cambrai pour leur prestation, ils ont été très disciplinés."

🔗 https://t.co/UXXRaOLyzt pic.twitter.com/ON68FeyuKb — QRM (@QRM) November 16, 2019

Prochain rendez-vous

Quevilly Rouen Métropole retrouvera le championnat de National vendredi 22 novembre 2019 avec un déplacement en Corse au GFC Ajaccio pour le compte de la 14e journée.