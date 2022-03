Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole enchaîne un nouveau succès à Lyon-Duchère

Le match

Malgré une mauvaise entame de match de la part des Rouges et Jaunes qui encaissent un but rapidement après seulement sept minutes de jeu par Pierre Charles, les joueurs de Manu Da Costa parviennent à égaliser sur un coup franc mal dégagé par les locaux et une égalisation signée Banfa Diakité 1-1 à la mi-temps. Dominateurs en seconde mi-temps, les Normands réussissent à prendre l'avantage à dix minutes du terme grâce à Gaétan Laura qui offre les trois points de la victoire à son équipe. C'est donc une grosse performance pour les Normands qui s'imposent face au 4e du championnat.

Classement

Au classement, les joueurs de QRM grappillent une place (15e) et reviennent à un point de Concarneau premier non relégable.

Prochain match samedi 16 novembre 2019 à Cambrai pour le compte du 7e tour de la Coupe de France.

